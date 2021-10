Pascal "Bocki" Bock ist Sänger der Band Goitzsche Front. 1988 wurde er in Bitterfeld-Wolfen geboren, ist in der berühmt-berüchtigten Heimat geblieben und ist bereit, um den Ruf der Stadt im Osten zu kämpfen: "Bitterfeld war halt immer irgendwie dreckig." Trotzdem will er dort alt werden. Warum, erzählt er in der MDR-Doku "East Side Stories", in der fünf unkonventionelle Künstlerinnen und Künstler aus Ostdeutschland berichten, wie es sich im Osten der Gegenwart lebt.