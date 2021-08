Wenn sich CDU, SPD und FDP einig werden, bilden sie in Deutschland die erste gemeinsame Koalition seit 61 Jahren. Bildrechte: MDR/pixabay, Max Schörm

So oder so: Die Zeit drängt. Denn Mitte September wollen CDU, SPD und FDP Reiner Haseloff als Ministerpräsidenten wiederwählen. Das klingt nach noch recht viel Zeit – allerdings werden CDU und SPD ihre Parteibasis über das Ausgehandelte abstimmen lassen. Und das dauert. Die SPD kalkuliert dafür rund vier Wochen ein. Schon Mitte dieser Woche soll der Entwurf im besten Fall an die Mitglieder verschickt werden. Bei der FDP soll übrigens ein Parteitag entscheiden.



Eile ist also geboten – auf der anderen Seite wollen sich die Parteien so gut einigen, dass Situationen wie in der "Kenia-Koalition" von CDU, SPD und Grünen gar nicht erst vorkommen. Die Partner hatten sich in den vergangenen fünf Jahren regelmäßig gestritten – auch, weil die Koalitionsverhandlungen damals zügig abgeschlossen und nicht alle Streitfragen vorab geklärt worden waren.