Warum ist die Autobahn für die Altmark so wichtig? Die Nordverlängerung der A14 wird in Sachsen-Anhalt von vielen herbeigesehnt: als effiziente Verbindung von Nord nach Süd, außerdem ins Bundesgebiet und damit als Hoffnungsträger für einen Aufschwung in der Region. Denn viele Unternehmen sehen eine Anbindung über eine Autobahn als essentiell an, wenn sie eine Standortentscheidung treffen. Das umso mehr, wenn es um den notwendigen Lieferverkehr geht. Arbeitsplätze, eine schnelle Verbindung in Metropolregionen und damit auch die Chance, junge Leute in die Altmark zu locken, all das wird für die meisten im Norden mitschwingen, wenn heute zwei neue Abschnitte der Autobahn in Bau gehen.