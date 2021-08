Manchmal steckt all das Mitgefühl in einem Satz. 'Es hätte mein Kind sein können' – unzählige Eltern haben diese Worte am Wochenende ausgesprochen oder niedergeschrieben oder gedacht. Die Empathie zeigt sich am Montag dann auch in den Blicken der Mütter und Väter. Sie bringen ihre Töchter und Söhne in die Integrative Kindertagesstätte 'Am Neustädter See'. Es ist sieben Uhr. Es scheint ein normaler Morgen zu sein – doch nichts ist mehr, wie es mal war.

aus einer Reportage von MDR SACHSEN-ANHALT wenige Tage nach dem Tod des Zweijährigen