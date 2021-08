In Sachsen-Anhalt sind bislang drei Fälle bekannt, in denen Menschen durch Raubtiere verletzt wurden: zwei durch Tiger und eine Person durch einen Leoparden. Das zeigt unser neues #MDRklärt. Der Vorfall mit dem Leoparden hat sich erst vor kurzem ereignet und zwar bei einem Fotoshooting im Gnadenhof für Showtiere in Nebra. Laut dem Polizeirevier Burgenlandkreis wollte sich eine 36-jährige Frau aus Thüringen dort mit den Leoparden fotografieren lassen. Das ging schief – einer von ihnen biss sie in den Kopf. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wurde die Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.