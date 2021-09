​​Sachsen-Anhalt am Montagmorgen: Ich bin sehr froh, dass ich in den vergangenen Tagen nicht auf die Bahn angewiesen war. Wenn Sie dem Bahnstreik dagegen nicht ausweichen konnten, müssen Sie nur noch einen Tag durchhalten, denn kommende Nacht soll er ja enden. Wie es heute aussieht, dazu gleich mehr in unserem Top-Thema. Dazu ist die Lage auf den Straßen im Süden des Landes schwierig, denn auf der A38 ist es nach einem Unfall bei Lutherstadt Wittenberg richtig eng. Passen Sie auf sich auf, es ist am Morgen gefährlich nebelig. Mein Name ist Mandy Ganske-Zapf – und hier ist Ihr Morgen-Update: