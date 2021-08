In den Sommermonaten zieht es Badelustige ans Wasser, da zähle ich mich selbst auch dazu. Statt Freibad bevorzuge ich für eine erfrischende Abkühlung allerdings ein schönes Plätzchen an einem Badesee. Was für mich und viele andere ein großer Spaß ist, birgt aber auch Gefahren. Gerade in Binnengewässern ertrinken jährlich hunderte Menschen . Denn passiert hier etwas, sind meist – im Gegensatz zum Schwimmbad – keine Bademeister und Rettungsschwimmer vor Ort.

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Badetoten in diesem Jahr sogar gestiegen. Der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zufolge, sind seit Jahresbeginn acht Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Das sind doppelt so viele Menschen wie in den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres. Zuletzt verunglückte eine 73-jährige Frau am Neustädter See in Magdeburg. Passanten hatten entdeckt, wie die leblose Frau in Badebekleidung im Wasser trieb.