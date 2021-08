Während ich das in den frühen Morgenstunden für Sie schreibe, beginnt die Woche in anderen Teilen der Welt hochdramatisch. Wen das nicht kalt lässt und wer politisch gerade in Verantwortung ist, blickt deswegen auf Afghanistan. Sehr genau verfolgt alles, was dort vor sich geht, ebenfalls ein junger Mann in Magdeburg. Bevor ich näher erkläre, womit er sich beschäftigt, kurz zu den aktuellen Ereignissen: Die Hauptstadt Kabul wurde in der Nacht zu Montag von den radikal-islamischen Taliban eingenommen, da war der offizielle Präsident bereits außer Landes. Seit die internationalen Truppen kürzlich aus dem Land am Hindukusch abgezogen sind, haben es die Taliban förmlich überrannt.