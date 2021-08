Zunächst die neueste Entwicklung am Morgen: Nach stundenlangem Warten über dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul hat ein Flieger der Bundeswehr landen können und Menschen nach Usbekistan gerettet. Das bestätigte in der Nacht das Verteidigungsministerium. Einem Medienbericht zufolge waren aber lediglich sieben Personen an Bord. Das schreibt die Bild-Zeitung. Mehr Menschen hätten nicht rechtzeitig zum Flughafen von Kabul gebracht werden können, heißt es in dem Bericht. Deutschland will nun weitere Evakuierungsflüge umsetzen.