Gut zwei Monate ist die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt her. Die Verhandlungen um eine neue Koalition laufen und befinden sich in ihrer entscheidenden Phase. Zwei Wochen haben CDU, SPD und FDP bereits verhandelt. Elf Verhandlungsgruppen haben dabei die Ziele einer möglichen schwarz-rot-gelben Koalition auf den verschiedenen Politikfeldern ausgehandelt. Am Ende dieser, der dritten Woche der Koalitionsverhandlungen, wollen sich die Parteien aber nun auf einen gemeinsamen Entwurf für einen Koalitionsvertrag geeinigt haben.