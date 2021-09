​Sachsen-Anhalt am Freitagmorgen: Kurz vor der Bundestagswahl demonstriert Fridays for Future (FFF) heute noch mal in ganz Deutschland für mehr Klimaschutz. Auch in Sachsen-Anhalt sind einige Aktionen geplant. Besonders in Magdeburg und Halle kann der Verkehr durch die Demos behindert werden. Ich bin Fabienne von der Eltz – und hier kommt Ihr Morgen-Update.