Marco Langhof vom Arbeitgeberverband sagt: Allein in den vergangenen zwölf Monaten sind für Unternehmen nach Cyberattacken Schäden in Milliarden-Höhe entstanden . Jedes zehnte betroffene Unternehmen habe anschließend mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Marco Langhof Bildrechte: AWSA

Die Sensibilisierung für die Gefahr solcher Angriffe ist laut Marco Langhof in den vergangenen Jahren gestiegen. "Wir haben viel erreicht", sagt Langhof. So sei das Bewusstsein geschärft worden, dass das Thema nicht nur große Unternehmen betreffe. Ihren Teil beigetragen haben auch die Handwerks- und Industrie- und Handelskammern. In Halle bietet Sven Sommer von der Handwerkskammer zum Beispiel Workshops und Seminare für Handwerker zum Thema IT-Sicherheit an. Er hat festgestellt: "Viele wissen nicht, wie man es richtig macht."