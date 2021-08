Erst kürzlich machte wieder ein ausgebüxtes wildes Tier Schlagzeilen in Sachsen-Anhalt: Ein Python war in Haldensleben aus einer Wohnung entwischt . Am Freitag hatte die Stadt dann entschieden, die Suche zunächst zu beenden. Doch die Schlange ist nicht das erste wilde Tier, dass in Sachsen-Anhalt in freier Wildbahn unterwegs ist.

Außerdem waren schon zwei Kängurus in Sachsen-Anhalt in freier Wildbahn unterwegs: Eins namens Robert 2017 in Dessau, und eins namens Jimmy 2018 in Magdeburg. Zwei Löwenbabys waren zudem 2015 in Zielitz von einer Straußenfarm geflüchtet. Sie wurden zwar gefangen, sind aber nicht auf die Farm zurückgekehrt. Weil der Halter sie nicht artgerecht untergebracht hatte, wurden sie damals in den Zoo Magdeburg gebracht.



Generell ist es übrigens nicht verboten, dass Privatpersonen Krokodile, Löwen und Co. als Haustiere halten. Natürlich müssen Halterinnen und Halter aber sicherstellen, dass die Tiere artgerecht leben und nicht frei herumlaufen.