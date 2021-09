Gehen wir ins Detail: Zu Beginn der vergangenen Woche, bevor die Schule in Sachsen-Anhalt wieder begann, lag die Inzidenz in dieser Gruppe im Land bei 21 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Im Laufe der Woche, das zeigen die Daten, stieg die Inzidenz aber schnell an und liegt mittlerweile bei mehr als 60. In derselben Zeit stieg die Inzidenz für die gesamte Bevölkerung in Sachsen-Anhalt von 16 am Montag vergangener Woche auf mehr als 27 (Stand Donnerstag).