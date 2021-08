Woran liegt das? Und bedeutet eine niedrige Impfquote automatisch, dass es in einem Landkreis besonders viele " Impfmuffel " gibt, wie man gern mal liest? Nein. Nicht zwingend. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" schrieb neulich erst über Impfquoten in den sächsischen Landkreisen Bautzen und Görlitz – und stellte fest, dass viele aus Landkreis A sich wegen einer kürzeren Anreise einfach im Landkreis B impfen lassen. Damit ist die These der " Impfmuffel " schon hinfällig. Doch ist das auch eine Begründung für Sachsen-Anhalt?

Sachsen-Anhalts Landesregierung wirkt ratlos. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat nun bei MDR SACHSEN-ANHALT gesagt, ihm sei es nicht erklärbar, warum bestimmte Landkreise (darunter auch der Saalekreis und der Landkreis Wittenberg) hinterherhinkten. Am ländlichen Raum dürfte es nicht nur liegen: Denn in der Altmark, wo die Entfernungen größer und die Bevölkerungs- und Ärztedichte geringer ist, liegt die Quote nur unwesentlich unter 60 Prozent. Rätselraten also in Magdeburg.