In wenigen Tagen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Ungeachtet der Frage, wer Ihre Stimme bekommt, steht schon jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit fest: Das Parlament dürfte so groß werden wie nie in seiner Geschichte. 800 Abgeordnete und mehr (in einigen Rechnungen sogar mehr als 900) werden in der neuen Wahlperiode die Interessen der Menschen vertreten. Das ist mit allerlei Kosten für uns Steuerzahlerinnen und -zahler verbunden (empfehlenswert dazu die Geschichte der "Süddeutschen Zeitung").



Nur: Woran liegt es, dass der Bundestag immer größer wird? Der Grund sind sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate. Sie sollen – in Landtagen wie im Bundestag – regeln, dass jede Partei anteilsweise so viele Sitze bekommt, wie ihr wegen des Wahlergebnisses zustehen. Und wie funktioniert das? #MDRklärt verrät es Ihnen.