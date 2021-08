Heute Start der Erstimpfungen für Kinder ab 12 Jahren Weiter liegt von der Ständigen Impfkommission (Stiko) noch keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche vor. Dennoch gibt es für sie ab heute in Sachsen-Anhalt die ersten Impf-Angebote:



• Auftakt wird ab 8 Uhr in der Anhalt-Arena in Dessau-Roßlau sein. Bis Mittwoch können hier Kinder ab 12 auch ohne Termin eine Impfung mit Biontech bekommen, am Dienstag auch mit Johnson & Johnson.

• Ebenfalls ab 8 Uhr gibt es in Merseburg die Impf-Möglichkeit für 12- bis 15-Jährige.

• Im Burgenlandkreis ist das Impfen von Kindern und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren nach eigenen Angaben ab sofort möglich. Zusätzlich werden vom 7. bis zum 14. August sogenannte Familienimpftage angeboten. Auch im Impfbus (der macht heute ab 10 Uhr in Zeitz Station) sollen Impfungen ab 12 ab heute möglich sein.