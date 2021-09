In der Vergangenheit stöbern – und Erinnerungen wach werden lassen: Das geht seit wenigen Tagen in einem neuen DDR-Museum, das in Bobbau bei Bitterfeld-Wolfen eröffnet hat. Mehr als 30.000 Exponate sind in der früheren Dorfschule zu sehen, zusammengetragen auf zwei Etagen vom Verein "Geschichte(n) bewahren". Am Namen des Vereins merken Sie schon: Es geht nicht nur um Gegenstände – sondern auch um die Erinnerungen, die die Spenderinnen und Spender mit ihnen verbinden. Diese Geschichten werden aufgeschrieben – und ebenfalls gezeigt.



Meine Kollegin Anja Nitizki hat das Museum besucht (und selbst allerlei Erinnerungen in sich geweckt).