12.08.2021 | Sachsen-Anhalt am Morgen Zahl der Krankschreibungen sinkt

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Kevin Poweska

Sachsen-Anhalt am Donnerstagmorgen: Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben sich in diesem Jahr deutlich weniger krankgemeldet. Krankenkassen melden einen Rückgang von zehn Prozent bei den Krankschreibungen. Und: Am Geiseltalsee gibt es kostenlose Urlaubsmöglichkeiten, wenn man bereit ist, mit anzupacken.