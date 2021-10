Wir spielen ein Spiel: Ich nenne Ihnen jetzt ein Wort – und Sie schätzen mal, wie oft es im neuen Koalitionsvertrag von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt vorkommt. Okay? Also: Das Wort lautet "digital". Bevor wir Auflösung kommen, folgt hier der Kontext. Dass Regierungen in Sachsen-Anhalt wie in Deutschland insgesamt die Digitalisierung verschlafen haben, ist kein Geheimnis. Wie groß der Nachholbedarf ist, ebenfalls nicht.



Wie aber will die neue für Digitalisierung zuständige Ministerin Lydia Hüskens (FDP) die Versäumnisse aufholen? Das will sie mein geschätzter Kollege Marcel Roth in der neuen Episode unseres Podcasts "Digital leben" fragen. Sie wird übermorgen produziert und Marcel hätte gern Ihre Fragen an die Ministerin für Digitalisierung. Was möchten Sie von Lydia Hüskens wissen? Schreiben Sie uns gern!