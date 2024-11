Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Fragen und Antworten Wie zu Hause sterben durch ambulante Hospizdienste möglich ist

05. November 2024, 08:39 Uhr

Viele Menschen möchten ihr Lebensende zu Hause verbringen und nicht etwa im Krankenhaus. In Sachsen-Anhalt unterstützen fast 30 ambulante Hospizdienste schwerkranke Menschen und ihre Familien in deren vertrauter Umgebung. Sie begleiten bis zum Tod und darüber hinaus. Was genau die Ehrenamtlichen machen, was das kostet und wer die Hilfe überhaupt in Anspruch nehmen darf – MDR SACHSEN-ANHALT beantwortet die wichtigsten Fragen.