Langsamer fahren hilft dagegen – schneller als Tempo 30 darf es nicht sein, damit Tiere überleben können. Die sicherste Variante ist und bleibt deshalb die Amphibienrettung per Hand. Ehrenamtliche Helfer stellen meiste Mitte Februar Fangzäune an viel befahrenen Straßen auf. Hinter den Folien befinden sich alle paar Meter Eimer. Amphibien, die am Fangzaun nicht weiterkommen, laufen am Zaun entlang und fallen schließlich in einen Eimer. Damit sie weich fallen und sich verstecken können, liegt Laub in den Eimern.