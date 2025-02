In Sachsen-Anhalts Gefängnissen sind im vergangenen Jahr etwas mehr tätliche Angriffe unter Insassen erfasst worden als in den Vorjahren. In den vier Anstalten waren es 110 solcher Delikte, wie aus der Antwort des Justizministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktionschefin Eva von Angern hervorgeht.