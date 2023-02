Drohungen und Gewalt Mehr Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Wenn Rechte durchgesetzt werden oder Menschen in Not geholfen werden muss, sind Polizei und Rettungskräfte zur Stelle. Doch häufig werden die Helfer selbst zum Opfer. Zahlen des Landes zeigen: In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte.