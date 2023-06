Die Landesregierung definiert sogenannte Zentrale Orte, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Sachsen-Anhalt zu sichern. Zentrale Orte nehmen nicht nur wichtige gesellschaftliche Aufgaben vor Ort, sondern auch in ihrer jeweiligen Region wahr.



In Sachsen-Anhalt werden Zentrale Orte in drei Stufen unterschieden: Oberzentren sollen den "spezialisierten höheren Bedarf der Bevölkerung ihres Einzugsbereiches" decken. Dazu gehören unter anderem Hochschulen, Theater, Museen und Sportstadien. Die Landesregierung hat Dessau, Halle und Magdeburg als Oberzentren festgelegt.



22 weitere Städte sind sogenannte Mittelzentren. Konkret sind das jetzige und ehemalige Kreisstädte. Sie sollen den sogenannten "gehobenen Bedarf" abdecken, also über Einrichtungen wie Gymnasien, Sportplätze und Krankenhäuser verfügen.



Die Grundzentren haben in der Regel mindestens 3.000 Einwohner und sollen den "Grundbedarf für die Versorgung der Bevölkerung" gewährleisten. Typische Einrichtungen in Grundzentren sind Sekundarschulen, Ärzte und Apotheken.



Im Landeinfrastrukturkonzept empfiehlt das Verkehrsministerium, mindestens einen öffentlich zugängliche Ladepunkt in jedem Zentralen Ort, um die Grundversorgung zu sichern. Die Ladesäulen sollen zudem innerhalb von 15 Minuten mit dem Pkw zu erreichen sein.