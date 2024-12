Im November hatten Unbekannte am Mahnmal für die Alte Synagoge in Magdeburg Kränze zerstört, die dort am 9. November in Gedenken an die Reichspogromnacht niedergelegt worden waren. Im Oktober waren erst in Zeitz und dann in Halle Stolpersteine aus dem Boden gerissen und gestohlen worden. Insbesondere Gedenktage seien Anlässe für vermehrten Antisemitismus, wie etwa am 7. Oktober und zum 5. Jahrestag des Anschlags von Halle am 9. Oktober, bei denen es 2024 antisemitischen Schmierereien gab.