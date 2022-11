Zwar ist Antisemitismus ein Problem in ganz Sachsen-Anhalt, in den beiden Großstädten und im Süden des Landes wurden allerdings besonders viele Straftaten erfasst. So betrug ihre Gesamtzahl zwischen 2005 und 2021 in Magdeburg 78 und in Halle insgesamt 77, was rund 15 beziehungsweise rund 14 Prozent der Straftaten entspricht, die in diesem Zeitraum in ganz Sachsen-Anhalt registriert wurden.