In Sachsen-Anhalt sind bisher 36 Anträge von Menschen eingegangen, die Impfschäden nach einer Corona-Impfung anerkennen lassen wollen. Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes in Halle sind alle Anträge noch in Bearbeitung. Zu tatsächlich bestehenden gesundheitlichen Schäden könne man derzeit wenig sagen. Bisher sind mehr als vier Millionen Impfdosen verabreicht worden.