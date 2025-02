Die Kassenärztliche Vereinigung (KVSA) in Sachsen-Anhalt reagiert mit massiver Kritik auf das am Mittwoch vorgestellte Sofortprogramm der AOK. Die Krankenkasse will demnach die kürzlich beschlossene Aufhebung der Budgetbeschränkungen für Haus-, Kinder- und Jugendärzte wieder rückgängig machen.