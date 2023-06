Wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) ankündigt, soll die Versorgung an diesem Tag nur noch über die Notdienstapotheken aufrechterhalten werden. In Sachsen-Anhalt sind das laut Landesapothekerverband am Mittwoch 39 Einrichtungen. Man empfehle, wichtige Medikamente an anderen Tagen zu besorgen.