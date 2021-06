Der Apothekerverband in Sachsen-Anhalt rechnet mit einem weitgehend problemlosen Start des digitalen Impfnachweises am 14. Juni. Geschäftsführer Matthias Clasen sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, die Apotheken im Land seien informiert. Derzeit seien sie dabei, die digitale Infrastruktur einzurichten.