Studieren – bei diesem Wort dachte Gabriel Rücker früher an Menschen, die das einfache Leben leben: Mandalas ausmalen, in Cafés rumhängen und nächtelang durchfeiern. Mit der Uni hatte er eigentlich keine Berührung. Der 28-Jährige kommt aus einer klassischen Arbeiterfamilie vom Dorf und fühlte sich lange in dieser Welt zu Hause. Nach der Schule machte er erst mal eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker und arbeitete dann einige Jahre in der Gastronomie. Bis er irgendwann merkte, dass er sich beruflich entwickeln wollte. Inzwischen studiert er Sozialwissenschaften an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg.

Dass er einmal hier landen würde, ist für Gabriel Rücker alles andere als selbstverständlich. Er ist der Erste seiner Familie, der den Weg an die Uni gegangen ist. Anders als viele Menschen aus Familien mit akademischem Hintergrund konnte er dabei nicht auf die Erfahrung oder Finanzierung seiner Eltern zurückgreifen. Stattdessen stand er vor einer Reihe an Herausforderungen, die ihm den Einstieg in die Studienwelt erschwerten und manchmal entmutigten.

Der Campustower der Uni Magdeburg Bildrechte: dpa

Zum Begriff Arbeiterkind Mit dem Begriff Arbeiterkind sind in diesem Artikel Menschen gemeint, deren Eltern keinen Hochschulabschluss erlangt haben. Oft wird er für diejenigen verwendet, die als erste in der Familie studieren oder einen höheren Bildungsabschluss anstreben. Studien zeigen, dass in Deutschland Kinder von Akademikerinnen und Akademikern höhere Chancen haben zu studieren. Unter dem Hashtag #arbeiterkind auf Twitter und Instagram erzählen einige von ihnen ihre Geschichte.

Hürden treffen Arbeiterkinder oft härter

Jeder Studierende muss am Anfang seines Studiums Herausforderungen bewältigen. Bei Arbeiterkindern liegen diese Hürden nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung besonders hoch und sind schwieriger zu bewältigen, weil weniger Ressourcen bereitstehen und weniger Förderung erfolgt. Einer der wichtigsten Punkte trifft dabei die Finanzierung des Studiums, zum Teil, weil die Eltern weniger finanziell unterstützen können und das Bafög oft nicht reicht oder zu spät kommt. So auch bei Gabriel Rücker.

Es war erst mal schwer rauszufinden, wie kriege ich das überhaupt finanziert, weil ich schon eine Ausbildung hinter mir hatte und dann auch schon über 25 war. Dann wird es irgendwann schwierig. Und natürlich als das Studium angefangen hat, das war dann ja auch eine komplett neue Welt. Gabriel Rücker, Student und "Arbeiterkind"

Neben Lebenshaltungskosten, Semesterbeiträgen und anderen Ausgaben ging es bei Rücker dabei auch um Studienmaterial: "Wie kann ich mir einen Laptop leisten oder ein Buch, das ich brauche? Da müssen die meisten aus besser verdienenden Familien nicht drüber nachdenken."

Die Finanzierung sei eine durchgängige Anstrengung. Gerade in Coronazeiten sei es schwierig gewesen, weil Nebenjobs wegfielen und auf einmal Ausrüstung für Online-Unterricht gebraucht wurde. Da sei es manchmal sehr eng geworden.

Es gab Wochen, in denen hätte ich ohne meine Freunde nicht gewusst, wie ich etwas zu Essen in den Kühlschrank bekomme. Gabriel Rücker, Student und "Arbeiterkind"

Finanzielle Probleme, Vorbehalte, mangelnde Ermutigung, fremde Welt

Sich in der akademischen Welt zurecht zu finden, war nicht immer einfach für Gabriel Rücker. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Neben den finanziellen Herausforderungen war für Gabriel Rücker die fehlende Erfahrung mit der Uniwelt ein wichtiger Punkt. "Wo finde ich Informationen? Wie regele ich die ganzen Formalia? Wen kann ich ansprechen? Wie funktioniert das Unileben? Kann ich mir ein Studium überhaupt zutrauen und welches könnte passen?" – bei all diesen Fragen hätte er nicht auf den Erfahrungsschatz seiner Familie zugreifen können und sich stattdessen erst mal alleine in die "andere Welt" an der Uni einfinden müssen.