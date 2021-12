Je länger die Suche nach Arbeit erfolglos bleibe, desto schwieriger werde der Weg zurück in Arbeit. "Daher brauchen die Betroffenen Unterstützung, die individuell auf sie ausgerichtet ist", sagte Behrens. Das Teilhabe- und Chancengesetz sei ein wichtiges Instrument dafür. Es ermögliche geförderte Arbeitsplätze zum Beispiel in der Verwaltung, aber auch in der Wirtschaft.