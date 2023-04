In keinem anderen Bundesland ist die Quote der schwerbehinderten Menschen im Berufsleben niedriger als in Sachsen-Anhalt. Das geht aus neuen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach lag im Jahr 2021 der Anteil der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen an allen Arbeitsplätzen – die sogenannte "Ist-Quote" – in Sachsen-Anhalt bei lediglich 3,3 Prozent. Damit ist Sachsen-Anhalt wie schon in den vergangen zehn Jahren erneutes Schlusslicht aller Bundesländer.