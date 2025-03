Sie ist ausgebildete psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt auf Krisenpsychologie, doch um in Deutschland arbeiten zu können, fehlt ihr noch das entsprechende Sprachniveau C1 und der Mut, die Sprache zu sprechen. Deshalb ist Sie zu Asami gekommen – ein Projekt der Caritas in Magdeburg und Halle, das geflüchtete Frauen bei der Jobsuche unterstützt .

In den letzten acht Jahren haben zwei Drittel aller geflüchteten Männer eine Arbeit in Deutschland aufgenommen, aber nur 30 Prozent der geflüchteten Frauen. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Diese Unterschiede spiegeln sich auch in Sachsen-Anhalt wider. Und das, obwohl dem Arbeitsmarkt hier 17.000 Fachkräfte fehlen.