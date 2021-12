Rekord Archäologen in Sachsen-Anhalt so beschäftigt wie nie

Hauptinhalt

Sachsen-Anhalts Archäologen waren im Jahr 2021 so beschäftigt wie noch nie. Wenn gebaut wurde, wurden in vielen Fällen die Forscher hinzugezogen – und in nicht wenigen Fällen wurden sie auch fündig. Ein Überblick über die archäologischen Höhepunkte des Jahres.