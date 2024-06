Verwendet man zur Berechnung von Armutsgefährdung den Bundesmedian, wird das Einkommen einer Person mit dem mittleren Einkommen (Median) im gesamten Bundesgebiet verglichen. Verwendet man den Landesmedian, wie etwa das Statistische Landesamt in Halle, wird das Einkommen mit dem mittleren Einkommen des jeweiligen Bundeslandes verglichen, in dem die Person lebt. MDR SACHSEN-ANHALT verwendet die Armutsgefährdungsquote gemessen am Bundesmedian, um die Zahlen deutschlandweit vergleichen zu können.