Sachsen-Anhalt besonders betroffen Studie: Mehr Menschen leben wegen hoher Wohnkosten in Armut

15. Dezember 2024, 14:11 Uhr

Wegen hoher Mieten und Nebenkosten leben in Deutschland einer Studie zufolge mehr Menschen in Armut als bisher angenommen. Am stärksten verbreitet ist die Wohnarmut in Sachsen-Anhalt, Bremen und Hamburg.