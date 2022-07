Sucht man die Begriffe Armut und Sachsen-Anhalt im Netz, dann landet man schnell auf den Internetseiten des Sozialministeriums. Das ist nicht verwunderlich, denn dieses ist für das Thema vorrangig zuständig. Unter der Überschrift "Kompetenzzentrum Soziale Innovation in Sachsen-Anhalt" finden sich Zahlen zur Armut in Sachsen-Anhalt. Diese sind allerdings fünf Jahre alt.

Keine aktuelle Forschung zu sozialer Innovation im Land

Unter dem Stichwort "Innovative Projekte" werden drei Beispiele vorgestellt: Die Initiative "Arbeiterkind" mit Sitz in Berlin, die die Chancen von Studierenden aus Nichtakademikerhaushalten verbessern will, die studentische Initiative "Rock your life", die sich für Chancengerechtigkeit einsetzt, sowie das Projekt "Max geht in die Oper".

Zur Erklärung dieses Projekts heißt es: "Gemeinsam mit ihrem ehrenamtlichen Kulturpaten besuchen die Kinder innerhalb eines halben Jahres vier Kulturveranstaltungen – sei es eine Aufführung im Puppentheater, in der Oper, ein Konzert oder einen Kinofilm." Armen Menschen wird ja gerne eine gewisse Kulturferne unterstellt, und dem soll so offenbar mit "Kulturpaten" entgegengewirkt werden. Sachsen-Anhalt rückt also vorbildhaft mit Wagnerklängen der Armut zu Leibe.

Ich hätte gerne mit dem "Zentrum für Soziale Innovation" weitere innovative Ideen besprochen, doch leider kam als Antwort: "Wir führen aktuell keine Forschung und Projektarbeit in diesem Feld durch." Die Armut scheint besiegt zu sein, wahrscheinlicher ist jedoch, dass die EU-Fördermittel ausgelaufen sind.

Keine einfachen Lösungen

Allerdings ist fraglich, ob man zu diesem Thema noch viel Forschung braucht. In Sachsen-Anhalt sind derzeit 25 Prozent aller Kinder sowie jeder dritte Jugendliche statistisch gesehen arm. Wer in Ausbildung ist oder studiert, der fällt besonders oft unter die Armutsgrenze. Für die meisten ist das allerdings nur eine vorrübergehende Situation.

Es fehlt also nicht an Untersuchungen zu Ursachen und Folgen der Armut, was aber fehlt sind politische Entscheidungen. Das kritisiert auch Robin Radom vom Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt: "Wir haben die Daten zum Thema Kinderarmut. Es gibt auch politische Lösungsansätze, aber sie werden nicht verfolgt."