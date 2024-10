Ines Bramschke ist alleinerziehend und arbeitslos. Sie lebt mit ihrem zwei Jahre alten Sohn in Halle-Neustadt, in einer Plattenbauwohnung, in der ihr, das gibt die Frau offen zu, manchmal die Decke auf den Kopf fällt – vor allem Mittags, wenn das Kind schläft: "Das ist auch wieder die Zeit, wo ich sage: entweder Haushalt oder ich mache den Fernseher an. Das ist das typische Klischee von Arbeitslosen."