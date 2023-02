Das Wort Armut tritt allerdings eher selten auf, sondern stattdessen sehr viel häufiger der Begriff des Wohlstandsverlusts. Wer hier demonstriert, würde sich selbst kaum als arm bezeichnen. Dennoch beklagen viele Redner, dass die großen Proteste hierzulande, anders als in Frankreich oder Großbritannien, ausgeblieben sind. Vor einem Jahr war das Bild noch ein anderes. Die Corona-Politik, und vor allem die Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen, brachte Tausende auf die Straße. Wenn es ums Impfen geht, und das Gefühl, in der persönlichen Freiheit eingeschränkt zu werden, dann wird in Deutschland demonstriert. Armut hingegen scheint kein besonderer Grund zu sein, um Massen zu bewegen.

Armut ist auch ein Virus in Sachsen-Anhalt

Spätestens seit Corona wissen wir, dass medizinische Fachbegriffe politische Folgen haben können. Eine Krankheit, die die viele Menschen bedroht, wird als Pandemie bezeichnet. Wäre Armut eine Krankheit, dann wäre sie in Sachsen-Anhalt eine Pandemie, denn jeder fünfte Mensch in Sachsen-Anhalt ist arm. Und trotz aller Versuche, diese Entwicklung einzudämmen, trotz Mindestlohn, Bürgergeld und der Neuregelung des Wohngeldes, scheint sich daran nicht viel zu ändern. Vielmehr schleicht sich nun die Armut in Bevölkerungsgruppen ein, die bislang davon eher nicht betroffen waren. Bei der Diakonie in Halberstadt gibt es jetzt immer dienstags eine warme Suppe. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Armut sieht man nicht

Wir müssen unsere Vorstellung von Armut ändern. Wir denken an Menschen, die Obdachlos sind oder die Flaschen sammeln. Das aber sind Vorurteile. Armut sieht man vielen Menschen gar nicht an. Gabriele Schwentek Diakonisches Werk Halberstadt

Zunehmend seien es nun auch Hausbesitzer, oft Senioren, die sich meldeten, weil sie die Heizkosten für ihr Häuschen nicht mehr zahlen könnten. Mit einer Spende der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands bietet die Diakonie Halberstadt jetzt jeden Dienstag ab 13 Uhr eine warme Suppe an. Das ist Teil einer Aktion mit dem Namen "Wärmewinter". Eine warme Suppe zum Kraft-Tanken – die gibt es in der Diakonie in Halberstadt jetzt regelmäßig. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Arm trotz Arbeit

Zum ersten Mal sind Liselotte Fahldeck und ihr Mann bei der Suppenküche dabei. Sie sitzen am Ende der langen Tafel, im Gespräch mit einem weiteren Ehepaar. Den Tipp, hier mal vorbeizuschauen, bekamen sie von ihrem Sohn. Die Fahldecks wohnen in Wilhelmshall im Huy, ein kleiner Ort mit gerade mal 13 Einwohnern. "Da haben wir uns von der Treuhand ein Haus gekauft und das bereuen wir nun. Damals aber waren wir noch blauäugig und dachten, wir verdienen mal gut Geld."

Tatsächlich stürzten sich die Fahldecks nach der Wende in das Abenteuer Marktwirtschaft. Zunächst starteten sie mit zwei Gartenlokalen, später betrieb Liselotte Fahldeck zwei Cafeterien in Pflegeheimen. "Da bin ich noch mit so einem Einkaufswagen von Zimmer zu Zimmer gegangen und habe die Leutchen versorgt. Jeder, was er so brauchte." Doch die, die sie da versorgte, waren alle selbst knapp bei Kasse. Reichtümer konnten die Fahldecks also fürs Alter nicht ansparen. "Unser altes Haus hat dünne Wände. Das merkt man jetzt bei den Heizkosten. Wir zahlen 400 Euro Grundsteuern, dann noch Strom und Wasser."