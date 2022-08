In Sachsen-Anhalt ist jeder fünfte Mensch von Armut bedroht. Das teilte das Statistische Landesamt auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Insgesamt lag die Quote bei 20,5 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als im Jahr zuvor. Männer sind von dieser Entwicklung stärker betroffen als Frauen. So waren im vergangenen Jahr 20,3 Prozent der Frauen und 20,6 Prozent der Männer in Sachsen-Anhalt von Armut bedroht.