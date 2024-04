Und wie geht man in Sachsen-Anhalt mit dem Problem um? Von gesperrten Beständen ist in der Unibibliothek Halle, dem größten Buchbewahrer des Landes mit drei Millionen Büchern, derzeit nicht die Rede. Das Problem lasse sich ohnehin nicht eingrenzen. Zwar sei der Bestand an grün eingefärbten Werken aus dem 19. Jahrhundert gut bekannt, deshalb aber noch lange nicht die Anzahl der gefährdeten Medien. "Denn neuere Untersuchungen haben ergeben, daß es Wanderungen von Pigmenten gibt zwischen Büchern, die nebeneinander stehen. So daß wir nicht allein anhand einer bestimmten Farbe agieren können", erklärt Anke Berghaus-Sprengel von der Universitäts- und Landesbibliothek Halle.