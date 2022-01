In der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt (ZASt) stehen nach Angaben des Innenministeriums insgesamt 2.000 Plätze für asylsuchende Menschen bereit. Diese könnten aufgrund der Pandemie derzeit aber nicht alle genutzt werden. Derzeit sind nach Angaben des Ministeriums rund 1.100 Menschen in der ZASt untergebracht. Wann die Kapazitätsgrenze erreicht sei, hänge von den Zugangszahlen ab.

Witterungsbedingt gingen in den vergangenen Jahren die Zugangszahlen in den Wintermonaten regelmäßig zurück. Dies trifft auch aktuell für Januar 2022 zu.

Im Winter würden erfahrungsgemäß weniger Menschen aufgenommen werden. In der ersten Kalenderwoche seien in Sachsen-Anhalt 39 neu aufgenommene Asylsuchende registriert worden.

Zu den Plätzen der ZASt in Halberstadt zählen auch Kapazitäten in Magdeburg und Bernburg. Als Außenstellen stehen auch 85 Plätze in einem ehemaligen Schullandheim in Blankenburg zur Verfügung. In den vergangenen Tagen ist zudem eine Jugendherberge in Naumburg für Asylbewerbende vorbereitet worden. Dort können 204 Menschen aufgenommen werden.