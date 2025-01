Bei der Endlagersuche geht es um einen Ort in der Tiefe zur dauerhaften Lagerung von 27.000 Kubikmetern hoch radioaktiven Mülls aus mehr als 60 Jahren Atomkraft in Deutschland. Es soll ein Ort gefunden werden, der für eine Million Jahre sicher ist, da er viele hunderttausende Jahre strahlt. "Das können Salzgesteine sein, Ton- oder kristallines Gestein wie Granit", erläutert Atommüll-Experte Jan Warode vom Bund Umwelt und Naturschutz (BUND) im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.



Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat im Jahr 2020 in einem Bericht 90 Gebiete ausgewiesen, bei denen eine weitere Prüfung lohnen könnte, insgesamt rund 54 Prozent der Fläche Deutschlands. Nach einer Aktualisierung im November 2024 sind nur noch rund 44 Prozent des Bundesgebietes weiter im Rennen um den Endlagerstandort.



Diese Gebiete sollen auf wenige Standortregionen eingeengt werden, welche die Gesellschaft nach eigenen Angaben Ende 2027 für eine oberirdische Erkundung vorschlagen will. Die Entscheidung über jene Standortregionen, die oberirdisch erkundet werden sollen, trifft der Bundestag.



Aktuell wird der Atommüll in 16 oberirdischen Zwischenlagern in verschiedenen Bundesländern aufbewahrt. Das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass bis 2050 ein entsprechendes Endlager gefunden sein wird.