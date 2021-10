Am Wochenende waren zehn Busse voller Pilgerinnen und Pilger in die Heilige Stadt aufgebrochen, unter anderem aus Halberstadt, Magdeburg und Halle – und zudem aus Sachsen und Thüringen. Die Gläubigen übernachten in einem Vorort von Rom auf einem großen Campingplatz in insgesamt 150 Bungalows. Die Vorsicht vor Corona ist immer dabei, wie Reiseleiter Christoph Tekaath sagte: "Wir haben auch eine Test-Strecke, Corona fährt immer mit, und wir wollen dafür sorgen, dass es nicht zum Ausbruch kommt bzw. dass wir rechtzeitig reagieren können."

Auch die Papstresidenz Castel Gandolfo werden die Jugendlichen besuchen. Sie liegt etwa 30km vom Vatikan entfernt. Bildrechte: imago images/Independent Photo Agency Int.

Die einwöchige Reise in die Stadt, in der seit vielen Jahrhunderten das Oberhaupt der Christenheit residiert, ist gefüllt mit dem Besuch der Domitilla-Katakomben, der Basilika St. Paul vor den Mauern, der Engelsburg und des antiken Ostia. Zweiter Höhepunkt neben der Papst-Audienz am Montag wird ein Ausflug nach Castel Gandolfo zur Papstresidenz am Albaner See sein. Dort soll es einen gemeinsamen Gottesdienst mit Kardinal Koch, dem Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, geben. Auch das wird wohl ein bleibendes Ereignis für die mitteldeutschen Pilger sein, die am Wochenende in die Heimat zurückkehren werden – um pünktlich zum Reformationstag wieder zu Hause sein.