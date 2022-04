Aus Sicht der Landesvorsitzenden der FDP in Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens, ist für die Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine eine umfassende Aufklärungskampagne nötig. Damit sich auch Ukrainer, die bei Freunden oder Verwandten eine Wohnung finden, in Deutschland registrieren lassen, müssten die dadurch entstehenden Möglichkeiten transparent und flächendeckend kommuniziert werden, sagte Hüskens am Rande des FDP-Bundesparteitags.