In Halberstadt sind 21 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Ein Privatmann hatte sie per Bus direkt von der Polnisch-Ukrainischen Grenze abgeholt.

Die Landkreise bereiten sich vor, auch der Salzlandkreis. Dort könne man auf die Erfahrungen aus der Flüchtlingskrise 2015 zurückgreifen.

Im Landkreis Stendal soll neben Wohnungen auch eine Sporthalle genutzt werden können.

In mehreren Landkreisen in Sachsen-Anhalt sind die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen, darunter im Landkreis Harz. Wie der Landkreis mitteilte, kam am Montagmorgen gegen 4 Uhr ein Bus mit insgesamt 21 Geflüchtete aus der Ukraine in Halberstadt an. Die Gruppe – darunter zehn Kinder – sei von einem Privatmann abgeholt und in einem Halberstädter Hotel untergebracht worden.

Mehrere Landkreise hatten in den vergangenen Tagen ihre Bereitschaft erklärt, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen.

Burgenlandkreis mit Kapazität für 70 Personen

Götz Ulrich sagt, der Burgenlandkreis kann kurzfrisitg rund 70 Personen aufnehmen. Bildrechte: imago images/Steffen Schellhorn Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich (CDU), sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich habe zunächst eine Kapazität für ca. 70 Personen kurzfristig angeboten." Zwar gebe es bisher noch keinen konkreten Bedarf, geflüchtete Ukrainer aufzunehmen. Das könne sich aber schnell ändern. Deshalb bereite der Burgenlandkreis die mögliche Unterbringung vor.



Im Salzlandkreis stehen laut dortigem Landratsamt bereits Unterkünfte zur Verfügung. "Wir werden denen schnell und unkompliziert helfen, die jetzt unseren Schutz und unsere Hilfe benötigen", so Landrat Markus Bauer (SPD). Basierend auf den Erfahrungen mit der Flüchtlingskrise 2015 könne man auf bewährte Prozesse und vorhandene Strukturen zurückgreifen. "Wer im Salzlandkreis Zuflucht findet, wird von zentraler Stelle in allen Belangen begleitet", so der Landrat.

Sporthalle steht zur Verfügung

In Stendal steht die im Bau befindliche Flüchtingsaufnahmeeinrichtung zwar noch nicht zur Verfügung. Bereits seit Monaten gebe es jedoch Abstimmungen zwischen Landkreis und Innenministerium mit Blick auf die Lage in Afghanistan und an der Grenze zu Belarus. Landkreissprecherin Angela Vogel teilte auf Nachfrage mit, man habe sich mit dem Ausbau der Kapazitäten beschäftigt. Im Bezug auf mögliche Flüchtlinge aus der Ukraine sei bereits Kontakt zu den großen Wohnungsunternehmen im Landkreis aufgenommen worden. Des Weiteren sei für die Erstaufnahme die Sporthalle des Berufsschulzentrums vorgesehen.

Am Wochenende hatten zudem die Bürgermeisterin von Gardelegen und der Oberbürgermeister von Stendal unmittelbare Unterstützung bei der Aufnahme von Menschen aus der Ukraine zugesagt. Halle prüft derzeit Hilfsstrukturen und Unterbringungsmöglichkeiten.

Gespräch zwischen Land, Städten und Kreisen

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang sprach am Freitag digital mit den Landräten. Bildrechte: dpa Generell bereiten sich das Land Sachsen-Anhalt, die Landkreise und die kreisfreien Städte auf die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Laut Innenministerin Tamara Zieschang sind zusätzlich zur Zentralen Anlaufstelle (ZASt) in Halberstadt in den vergangenen Monaten Kapazitäten zur Unterbringung in Naumburg und Blankenburg angemietet worden. Innenministerin Zieschang hatte am Freitag in einer Schalte mit den Landkreisen und Städten zudem mehrere Objekte zur Unterbringung von Geflüchteten diskutiert. Sie hatten außerdem abgestimmt, wie Flüchtlinge aus der Ukraine schnell und unbürokratisch aufgenommen werden können.

Magdeburger Genossenschaft stellt Wohnungen bereit