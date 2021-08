Handwerk Das Ausbildungsjahr beginnt – viele Stellen bleiben unbesetzt

Für die Azubis in Sachsen-Anhalt hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. Knapp 1.700 Stellen sind 2021 besetzt worden – mehr als im Corona-Jahr 2020. Doch noch immer sind viele Stellen nicht besetzt. Die Aussichten auf einen Ausbildungsplatz auch in begehrten Bereichen sind so gut wie lange nicht mehr, denn viele Branchen suchen händeringend nach Fachkräften.