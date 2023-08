Mehr Azubis in Sachsen-Anhalt Am Dienstag hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. Die Handwerkskammer Halle teilte mit, dass es in diesem Jahr im Süden von Sachsen-Anhalt wieder mehr Azubis in Handwerksberufen gibt. Demnach sind im Bezirk der Kammer 1.068 junge Menschen in eine entsprechende Ausbildung gestartet. Im vergangenen Jahr hat die Zahl nach Angaben der Kammer bei 990 gelegen, im Jahr 2021 bei 988. Ende Juli 2023 sind bei der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) exakt 2.565 neue Ausbildungsverträge eingetragen. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr.